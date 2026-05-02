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Abschied aus Kroatien: Tanja zieht Bilanz

Socialmediareise Kroatien
02.05.2026 09:00
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„Krone“-Reporterin Tanja Pfaffeneder nimmt Abschied von Kroatien.
„Krone“-Reporterin Tanja Pfaffeneder nimmt Abschied von Kroatien.(Bild: krone.tv)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Bei einem letzten Kaffee in Hum lässt Tanja die vergangenen Tage Revue passieren. Noch einmal den Ausblick genießen, noch einmal die besondere Atmosphäre aufsaugen - bevor es zurück nach Hause geht.

Die Reise hat gezeigt, wie vielfältig Kroatien ist: von lebhaften Küstenstädten über idyllische Fischerdörfer bis hin zu versteckten Naturparadiesen. Mal ruhig und entspannt, mal wild und voller Leben – genau diese Gegensätze machen das Land so besonders.

Ein besonderer Dank gilt der kroatischen Zentrale für Tourismus, die diese Reise möglich gemacht hat – sowie Mini Austria. Mini Cooper „Mali“ war stets ein treuer Begleiter.

Neben all den Landschaften und Orten bleibt vor allem eines in Erinnerung: die Menschen. Offen, herzlich und authentisch. In kleinen Gassen, am Hafen oder im Restaurant: Man fühlt sich willkommen.

Viele dieser Eindrücke lassen sich kaum in Worte fassen. Es sind die kleinen Momente, die diese Reise so besonders machen. Und vielleicht ist genau jetzt der perfekte Zeitpunkt, deine eigene Kroatien-Geschichte zu starten.

(Bild: CNTB)
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