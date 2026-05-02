Hier wird die Rettung der Babys zur Todesfalle

Sie sitzen zitternd im Gras, piepsen herzzerreißend und wirken völlig verloren – überall in Feld und Flur berührt zur Frühlingsstunde das vermeintliche Schicksal der Vogelbabys das Herz der Tierschützer. Doch genau in diesem Moment passiert oft das größte Unglück. Aus Mitleid greifen Menschen ein und zu – und reißen die kleinen Wildvögel damit aus dem Leben, das ihre Eltern noch immer für sie bereithalten.