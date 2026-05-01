Wiener Sehenswürdigkeiten beenden Winterschlaf

Kultur, Natur und Kulinarik in einem

Als Trostpflaster für die – endlich – angelaufenen Sanierungsarbeiten an der Fassade der Hermesvilla und den dementsprechend von Gerüsten verstellten Anblick gibt es im Inneren Neues zu entdecken: Eine 45-minütige Audio-Tour (unter anderem von Schriftsteller Robert Seethaler eingesprochen) leitet Besucher zu elf spannenden Stationen in der Villa und verrät dabei auch einiges Privates über das Kaiserpaar Franz Josef I. und Sisi. Zu hören ist sie über das eigene Smartphone und das vorhandene Gratis-WLAN.