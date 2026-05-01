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Wiener Sehenswürdigkeiten beenden Winterschlaf

Wien
01.05.2026 11:00
Ein neuer Audio-Guide, bequem über das eigene Smartphone zu hören, leitet ab dem Saisonbeginn ...
Ein neuer Audio-Guide, bequem über das eigene Smartphone zu hören, leitet ab dem Saisonbeginn durch die Hermesvilla.(Bild: Reinhard Holl)
Porträt von Lukas Zimmer
Von Lukas Zimmer

Aus Sparzwang hat das Wien Museum die Öffnungszeiten seiner Außenstellen reduzieren müssen, aber nun ist es so weit: Die Hermesvilla, die Otto-Wagner-Kirche am Steinhof und noch weitere Exposituren sperren wieder auf – mit Neuerungen, die auch Wiener zur Wiederentdeckung der Prunkstücke einladen.

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Am Samstag, den 2. Mai, feiern vier Außenstellen des Wien Museums ihr Frühlingserwachen: Die Hermesvilla im Lainzer Tiergarten, die Kirche am Steinhof von Otto Wagner sowie die beiden Stadtbahn-Pavillons des Jugendstilarchitekten in Hietzing beziehungsweise am Karlsplatz. Die Kirche ist von Dienstag bis Sonntag geöffnet, die anderen Standorte von Freitag bis Sonntag (jeweils von 10h bis 17h, bei den Stadtbahn-Pavillons allerdings mit einstündiger Mittagspause ab 13h).

Kultur, Natur und Kulinarik in einem
Als Trostpflaster für die – endlich – angelaufenen Sanierungsarbeiten an der Fassade der Hermesvilla und den dementsprechend von Gerüsten verstellten Anblick gibt es im Inneren Neues zu entdecken: Eine 45-minütige Audio-Tour (unter anderem von Schriftsteller Robert Seethaler eingesprochen) leitet Besucher zu elf spannenden Stationen in der Villa und verrät dabei auch einiges Privates über das Kaiserpaar Franz Josef I. und Sisi. Zu hören ist sie  über das eigene Smartphone und das vorhandene Gratis-WLAN.

Perfekt geeignet, um einen Frühlingsspaziergang mit Kultur zu verbinden: Die Otto-Wagner-Kirche ...
Perfekt geeignet, um einen Frühlingsspaziergang mit Kultur zu verbinden: Die Otto-Wagner-Kirche am Steinhof.(Bild: Peter Tomschi)

Angesichts blendender Wetterprognosen eignen sich vor allem die Steinhof-Gründe und der Lainzer Tiergarten für einen Ausflug, bei dem sich Natur und Kultur verbinden lassen, und das mit kulinarischer Versorgung, etwa direkt in der Hermesvilla mit dem Restaurant „Hermes“ oder bei weiteren Routen durch den Lainzer Tiergarten das Rohrhaus. Am Otto-Wagner-Areal unterhalb der Kirche hat wiederum zuletzt das Café „Otto & Camillo“ eröffnet.

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Für noch mehr Wiener Kulturspaziergänge im Frühling lohnt es sich zudem, immer wieder einmal das Angebot der Stadterkundungen des Wien Museums zu sichten. Aktuell gibt es da etwa, passend zur Ausstellung im Haupthaus am Karlsplatz, Führungen auf der Donauinsel, die auch den eingeweihtesten „Donauinsulanern“ noch Neues über ihr Revier erzählen können.

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