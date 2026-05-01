Enrique Arce: „Bei Stars gibt es eine Hierarchie!“

Vom Geiselnehmer zum Publikumsliebling: Enrique Arce wurde als skrupelloser „Arturo“ in „Haus des Geldes“ weltberühmt und ist längst auch in großen Hollywood-Produktionen angekommen. Im krone.at-Interview spricht der spanische Schauspieler über Ruhm und warum ihn gerade böse Rollen so reizen.