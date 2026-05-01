Immer Ärger mit dem Religionsunterricht

Als langgediente Lehrerin sind mir Probleme bei der Organisation des Religionsunterrichts bekannt. Was tun, wenn kein Personal zur Beaufsichtigung der restlichen Schüler da ist? Auf andere Klassen verteilen? Oder sie gar in den Religionsunterricht setzen und dort „still beschäftigten“. Das mag möglicherweise bei älteren Schülern funktionieren. Mit Volksschulkindern ist es nicht zu empfehlen und eigentlich auch nicht gestattet.