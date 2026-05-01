„Neustart“ in Miami – neue Regeln, alte Dominanz?

Nach der eingelegten „Zwangspause“ geht die Formel 1 am Wochenende beim Grand Prix von Miami weiter. Mehrere Regeländerungen sorgen nicht nur bei den Teams für zusätzliche Spannung. Geht die One-Team-Show von Mercedes auch in Miami weiter? Darüber diskutieren Ann Sophie Walten und Richi Köck im krone.tv-Studio.
Die Formel 1 ist zurück: In Miami steigt das erste USA-Wochenende der Saison 2026 – und das hat es in sich. Schon am Freitag stehen das einzige Training und das Sprint-Qualifying an. Bei uns sind sie im Liveticker mit dabei.
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