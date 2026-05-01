Brauchtum adé: Maibaum in St. Pölten umgesägt!

Mehr als nur ein geschmückter Stamm

Fest steht: Der Maibaum ist und bleibt in Österreich mehr als nur ein geschmückter Stamm. Ob feierliches Aufstellen, mutiges Hinaufkraxeln oder der traditionelle „Diebstahl“ – rund um den 1. Mai wird dieser Brauch nach wie vor mit Leidenschaft gelebt.