Rabatt: Lange Schlangen vor deutschen Tankstellen

Ein Grund dafür dürfte sein, dass sich in den Tanks vieler Tankstellen derzeit noch Kraftstoff befindet, der nach den alten Steuersätzen abgerechnet wurde. Entscheidend ist nicht der Verkauf an der Tankstelle, sondern der Moment, in dem der Kraftstoff das Tanklager beziehungsweise die Raffinerie verlassen hat. Der Automobilklub ADAC rechnet jedoch damit, dass die Preise weiter fallen werden. Das habe auch damit zu tun, dass der Ölpreis wieder rückläufig sei.