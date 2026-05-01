Präsident Arnautovic? Sein Personenkomitee steht

Es handelt freilich um den nächsten Insta-Gag. Nach dem Arnautovic am Donnerstag per Social-Media-Schnipsel für einen Sponsor erklärt hatte, als Bundespräsident zu kandidieren, folgte am Freitag der „Nachzieher“. Darin zu sehen: Markos Nationalteamkollegen Alessandro Schöpf, David Affengruber und Alexander Prass, wie sie betont verkrampft Pro-Arnautovic-Botschaften ablesen. Tenor: „Marko for President! Wir unterstützen ihn.“ Das Video endet mit – ausnahmsweise nicht geskriptetem – herzhaftem Gekichere der Hauptdarsteller. Ein unterhaltsamer Ausflug ins Humoristische. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.