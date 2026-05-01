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„Jetzt lachen!“

Präsident Arnautovic? Sein Personenkomitee steht

Fußball National
01.05.2026 12:20
(Bild: Instagram.com/ m.arnautovic7)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

„Wir unterstützen Marko“, posaunen die Kollegen in die Kamera. Es scheint, als hätte Marko Arnautovic das passende Personen- und Unterstützungskomitee für seine Kandidatur zur Bundespräsidentschaft gefunden. Nur allezu ernst sollte weder die Kandidatur noch das Komitee genommen werden.

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Es handelt freilich um den nächsten Insta-Gag. Nach dem Arnautovic am Donnerstag per Social-Media-Schnipsel für einen Sponsor erklärt hatte, als Bundespräsident zu kandidieren, folgte am Freitag der „Nachzieher“. Darin zu sehen: Markos Nationalteamkollegen Alessandro Schöpf, David Affengruber und Alexander Prass, wie sie betont verkrampft Pro-Arnautovic-Botschaften ablesen. Tenor: „Marko for President! Wir unterstützen ihn.“ Das Video endet mit – ausnahmsweise nicht geskriptetem – herzhaftem Gekichere der Hauptdarsteller. Ein unterhaltsamer Ausflug ins Humoristische. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.

„Ja, die Gerüchte stimmen“, hatte Arnautovic sein ursprüngliches Video begonnen: „Jetzt gehen wir das gemeinsam an. Marko Arnautovic for president. Für mehr Feiertage.“

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In dem amüsanten Clip bezog er sich damit auf seine in der Euphorie live im TV geäußerte Forderung an Bundespräsident Alexander van der Bellen, den Tag der geschafften WM-Qualifikation zu einem Feiertag zu erklären.

Werbedeal mit Hyundai
Der Hintergrund zu dem Clip ist allerdings weniger politisch als gedacht: Hinter der Aktion steckt eine Werbekampagne gemeinsam mit Hyundai Austria. Nach dem Werbecoup mit Egger Bier vor wenigen Wochen hat „Arnie“ nun den nächsten Deal an Land gezogen.

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