Präsident Arnautovic? Sein Personenkomitee steht

„Wir unterstützen Marko“, posaunen die Kollegen in die Kamera. Es scheint, als hätte Marko Arnautovic das passende Personen- und Unterstützungskomitee für seine Kandidatur zur Bundespräsidentschaft gefunden. Nur allezu ernst sollte weder die Kandidatur noch das Komitee genommen werden.
Es handelt freilich um den nächsten Insta-Gag. Nach dem Arnautovic am Donnerstag per Social-Media-Schnipsel für einen Sponsor erklärt hatte, als Bundespräsident zu kandidieren, folgte am Freitag der „Nachzieher“. Darin zu sehen: Markos Nationalteamkollegen Alessandro Schöpf, David Affengruber und Alexander Prass, wie sie betont verkrampft Pro-Arnautovic-Botschaften ablesen. Tenor: „Marko for President! Wir unterstützen ihn.“ Das Video endet mit – ausnahmsweise nicht geskriptetem – herzhaftem Gekichere der Hauptdarsteller. Ein unterhaltsamer Ausflug ins Humoristische. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
„Ja, die Gerüchte stimmen“, hatte Arnautovic sein ursprüngliches Video begonnen: „Jetzt gehen wir das gemeinsam an. Marko Arnautovic for president. Für mehr Feiertage.“
In dem amüsanten Clip bezog er sich damit auf seine in der Euphorie live im TV geäußerte Forderung an Bundespräsident Alexander van der Bellen, den Tag der geschafften WM-Qualifikation zu einem Feiertag zu erklären.
Werbedeal mit Hyundai
Der Hintergrund zu dem Clip ist allerdings weniger politisch als gedacht: Hinter der Aktion steckt eine Werbekampagne gemeinsam mit Hyundai Austria. Nach dem Werbecoup mit Egger Bier vor wenigen Wochen hat „Arnie“ nun den nächsten Deal an Land gezogen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.