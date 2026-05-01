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Klubbesitzer! Das neue „Spielzeug“ der Stars

Fußball International
01.05.2026 12:30
Messi und Ronaldo kauften Vereine.
Messi und Ronaldo kauften Vereine.(Bild: Krone KREATIV/AFP/LUIS ROBAYO, AP/Luis Vieira)
Porträt von Christopher Thor
Von Christopher Thor

Früher investierten sie in Restaurants, Hotels und Tankstellen. Nun haben sie eine neues Spielzeug, werden immer mehr aktive und ehemalige Fußball-Stars Klubbesitzer. Die Legenden Messi und Ronaldo ließen die Followerzahlen ihrer unterklassiegen Vereine bereits „explodieren“. 

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David Beckham war der Vorreiter, zeigte, dass die Übernahme eines Vereins zu einem lukrativen Geschäftsmodell werden kann. Der frühere Kapitän der englischen Nationalmannschaft hatte sich während seines Engagements in Amerika bei LA Galaxy eine Klausel in den Vertrag schreiben lassen, konnte so 2018 die damals neu gegründete Franchise Inter Miami als Miteigentümer auf den Weg bringen. Und zwar für lediglich 25 Millionen Euro.

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