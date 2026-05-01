Vater soll 34 Kinder bei Feiern missbraucht haben

Der 40-Jährige hatte Kinder zwischen zwei und neun Jahren eingeladen, die mit seinen Kindern befreundet waren oder in die Schule gingen. Die Taten sollen sich zwischen den Jahren 2020 und 2024 ereignet haben. Laut der Zeitung „Le Monde“ hat der Vater ausschließlich Buben sexuell missbraucht und vergewaltigt. Die Ermittlerinnen und Ermittler untersuchen derzeit, ob der Tatverdächtige die Kinder vor den Übergriffen mit schweren Medikamenten ruhig gestellt hat.