Franzose gestand Taten
Vater soll 34 Kinder bei Feiern missbraucht haben
In Südfrankreich hat ein 40-Jähriger gestanden, Kinder während Pyjama-Partys sexuell missbraucht und vergewaltigt zu haben. Die Taten wurden auf Videos und Fotos festgehalten. Mehrere Eltern hatten nach Übernachtungspartys und Kindergeburtstagsfeiern Anzeige erstattet.
Der 40-Jährige hatte Kinder zwischen zwei und neun Jahren eingeladen, die mit seinen Kindern befreundet waren oder in die Schule gingen. Die Taten sollen sich zwischen den Jahren 2020 und 2024 ereignet haben. Laut der Zeitung „Le Monde“ hat der Vater ausschließlich Buben sexuell missbraucht und vergewaltigt. Die Ermittlerinnen und Ermittler untersuchen derzeit, ob der Tatverdächtige die Kinder vor den Übergriffen mit schweren Medikamenten ruhig gestellt hat.
Er soll ausgesagt haben, selbst als Kind sexuell missbraucht worden zu sein. Bei ihm zu Hause wurden 127 Videos und 197 Fotos von den Taten gefunden, wie die Staatsanwaltschaft in Villefranche-sur-Saône mitteilte. Insgesamt sollen 34 Kinder sexuell missbraucht und vergewaltigt worden sein.
Psychologen unterstützen Betroffene
In der Volksschule des Ortes Lucenay nördlich von Lyon, die viele der Opfer besuchten, wurde umfangreiche psychologische und juristische Hilfe für die betroffenen Familien bereitgestellt. Für die Befragung der Kinder wurden darauf spezialisierte Ermittlerinnen und Ermittler hinzugeholt. Bisher war der 40-Jährige der Justiz nicht bekannt.
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