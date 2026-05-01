Erzberg-Feeling in Kärnten: „Wie die Mausefalle!“

Enduro-Spektakel im Metnitztal auf den Spuren des Erzberg-Rodeos. Veranstalter entwarf eigenen Rennmodus. Michi Walkner und Didi Rudolf wollen die härteste Stecke Kärntens bezwingen. Das Training steigt am Freitag, der Hauptbewerb am Samstag.
Die Profis brauchen für die härtesten Passagen bis zu 15 Minuten, manche Athleten eineinhalb Stunden – und viele schaffen es überhaupt nicht! Beim Hard-Enduro-Sport geht es weniger darum, sich mit der Konkurrenz zu messen, sondern viel mehr darum, die eigenen Grenzen am Motorrad zu überwinden.
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