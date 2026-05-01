„Fantastische Gruppe!“ Glasners nächster Coup naht

Die über zweijährige Zeit des Innviertlers bei Palace war nicht immer leicht, gilt aber schon jetzt als erfolgreichste in der Clubhistorie. Mit dem Gewinn des FA-Cups 2025 erspielten sich die Eagles schließlich auch den internationalen Startplatz, der ihnen prompt die Chance auf die zweite „Silberware“ innerhalb von zwölf Monaten eröffnet. Gegner in Leipzig wäre entweder Rayo Vallecano oder Racing Straßburg (Hinspiel 1:0). „Ich weiß nicht, ob ein Debütant den Bewerb gewinnen kann. Ich glaube nicht“, hatte Glasner vor einem halben Jahr noch gesagt. Spätestens am Donnerstag dürfte er seine Meinung geändert haben.