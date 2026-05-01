Promis kommen: Piquet und Shiffrin sind schon da

Händchen haltend, sichtlich verliebt schlendern sie durch die Boxengasse. Das Ski-Traumpaar Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde sind schon in Miami. Sie postet ganz eifrig. Vom Spaziergang, von der Kleiderwahl, vom Fertigmachen, selbst vom Tiramisu, das sie sich gönnt.