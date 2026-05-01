Promis kommen: Piquet und Shiffrin sind schon da

Mit dem Formel-1-Zirkus kreuzen üblicherweise auch haufenweise Promis in Miami auf. Die ersten sind schon da.
Händchen haltend, sichtlich verliebt schlendern sie durch die Boxengasse. Das Ski-Traumpaar Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde sind schon in Miami. Sie postet ganz eifrig. Vom Spaziergang, von der Kleiderwahl, vom Fertigmachen, selbst vom Tiramisu, das sie sich gönnt.
Kelly Piquet ist auch schon da. Die Herzdame von Max Verstappen startet ihr Miami-Wochenende mit einer „night out“, wie sie auf Instagram schreibt. Und hüllt ihren Körper dafür ein Kleid von Designerin von Silvia Tcherassi.
Sergio Perez lud zum Start ins Miami-Wochenende zu einer smarten Freiluft-Veranstaltung von seinem Sponsor Jim Beam.
Shootingstar Kimi Antonelli stattete im Rahmen des Miami-Abenteuers dem Football-Team der Miami Dolphins einen Besuch ab.
Freilich auch nicht weit weg sind üblicherweise die Kicker des FC Inter Miami. So brachte sich etwa Stürmer Luis Suarez schon einmal in Formel-1-Stimmung – im Rahmen eines Treffens samt Kickerl mit Ferrari-Pilot Charles Leclerc.
Auch schon im Formel-1-Kontext gesichtet: Schauspieler Terry Crews:
Red Bull Racing lud zu einem Warm-up-Event mit hauseigenen Sportlern – hauptsächlich aus der Wassersport- und Skateboardszene.
Es ist bestimmt erst der Anfang. Viele, viele weitere Promis aus Sport und Society werden folgen.
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