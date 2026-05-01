Nachbarschaftsstreit endet mit Attacke auf Polizei

Mutter und Kind atmeten Reizstoffe ein

Der Jüngere gab gegenüber den Beamten an, sein Nachbar habe sogar Pfefferspray vor seiner Wohnungstüre versprüht. Seine Ehefrau und der siebenjährige Sohn hätten dabei Reizstoffe eingeatmet und kurzzeitig über Atembeschwerden geklagt. Ein Rettungsdienst konnte jedoch Entwarnung geben – niemand wurde verletzt.