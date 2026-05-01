Nachbarschaftsstreit endet mit Attacke auf Polizei

Ein eskalierter Nachbarschaftsstreit rief am Mittwochnachmittag gegen 17.30 Uhr die Polizei in Wien-Hietzing auf den Plan – und endete für Einsatzkräfte im Spital ...
Zwischen zwei Bewohnern eines Mehrparteienhauses, einem 55-Jährigen und einem 30-Jährigen, kam es laut ersten Informationen zu heftigen Auseinandersetzungen mit rassistischen Beleidigungen und gefährlichen Drohungen.
Mutter und Kind atmeten Reizstoffe ein
Der Jüngere gab gegenüber den Beamten an, sein Nachbar habe sogar Pfefferspray vor seiner Wohnungstüre versprüht. Seine Ehefrau und der siebenjährige Sohn hätten dabei Reizstoffe eingeatmet und kurzzeitig über Atembeschwerden geklagt. Ein Rettungsdienst konnte jedoch Entwarnung geben – niemand wurde verletzt.
Pfefferspray ins Gesicht gesprüht
Doch damit nicht genug: Als die Polizei die Wohnung des 55-Jährigen aufsuchte, eskalierte die Lage völlig. Plötzlich öffnete der Mann die Tür – und sprühte den Beamten unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht! Die Polizisten mussten medizinisch versorgt und ins Spital gebracht werden, ihr Dienst war damit beendet.
Erst weiteren Einsatzkräften gelang es, den Mann zum Verlassen seiner Wohnung zu bewegen. Seine Erklärung: Er habe eigentlich seinen Nachbarn treffen wollen, den er vor der Tür vermutet habe.
Beide Männer wurden angezeigt
Der 55-Jährige wurde unter anderem wegen versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt und Körperverletzungsdelikten angezeigt. Auch gegen den 30-Jährigen wird wegen gefährlicher Drohung ermittelt. Gegen beide Männer wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.
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