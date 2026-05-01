Seltenes Borna-Virus fordert Todesopfer in Bayern

Die jüngste Infektion sei im Raum Bad Wörishofen im Landkreis Unterallgäu nachgewiesen worden, teilte das Landratsamt am Donnerstag mit. Der Infizierte starb an den Folgen. Das Virus wird selten auf den Menschen übertragen und verläuft in der Regel lebensbedrohlich. Das Gesundheitsamt sei mit der Klärung des Infektionswegs befasst und stehe in Kontakt mit dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL), hieß es am Donnerstag. Aktuell sei nicht bekannt, wo und wie sich der Mensch infiziert habe. Jährlich werden in Deutschland weniger als zehn Fälle gemeldet, ein Großteil davon in Bayern.