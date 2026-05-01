Salzburger erwartet Hitzeschlacht auf Philippinen

„Es wird sicher eines der heißesten Rennen, das ich jemals gemacht habe.“ Triathlet Philip Pertl steht am Samstag auf den Philippinen ein richtiges Hitzerennen bevor. Zwischen 35 und 39 Grad hat es derzeit in Südostasien bei einer Luftfeuchtigkeit von 80 bis 90 Prozent. „Da wird es sicher hinten raus einige aufstellen“, prognostiziert der Salzburger, der sein Continentalcup-Rennen über die Sprintdistanz klug angehen will, die Nerven nicht schmeißen darf. Start ist bereits um 5:40 Ortszeit, nur knapp zehn Minuten nach Sonnenaufgang. „Das Aufwärmen findet also im Dunkeln statt, dafür ist es bei uns noch nicht so heiß“, weiß Pertl.