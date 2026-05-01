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Salzburger erwartet Hitzeschlacht auf Philippinen

Salzburg: Sport-Nachrichten
01.05.2026 12:30
Philip Pertl steht ein heißes Rennen bevor.
Philip Pertl steht ein heißes Rennen bevor.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

„Philip auf den Philippinen“, lacht Triathlet Pertl vor dem Start beim Conticup in Südostasien. Der 27-Jährige möchte erneut aufs Stockerl, hat dabei aber einen schwierigen Gegner vor der Brust: die Hitze. Sogar das Meer hat Badewannentemperatur . . .

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„Es wird sicher eines der heißesten Rennen, das ich jemals gemacht habe.“ Triathlet Philip Pertl steht am Samstag auf den Philippinen ein richtiges Hitzerennen bevor. Zwischen 35 und 39 Grad hat es derzeit in Südostasien bei einer Luftfeuchtigkeit von 80 bis 90 Prozent. „Da wird es sicher hinten raus einige aufstellen“, prognostiziert der Salzburger, der sein Continentalcup-Rennen über die Sprintdistanz klug angehen will, die Nerven nicht schmeißen darf. Start ist bereits um 5:40 Ortszeit, nur knapp zehn Minuten nach Sonnenaufgang. „Das Aufwärmen findet also im Dunkeln statt, dafür ist es bei uns noch nicht so heiß“, weiß Pertl.

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„Ziel ist klar das Podium“
Warm wird es ihm aber spätestens beim Schwimmen schon werden. Das Meer habe knappe 30 Grad. Sofern die Hitze ihm keinen Strich durch die Rechnung macht, sollte es erneut mit einer Topplatzierung klappen. „Nach den letzten Rennen (zuletzt Platz drei in China, Anm.) bin ich positiv gestimmt, Ziel ist klar das Podium. Man hat nie die Garantie, aber ich werde mein Bestes geben“, verspricht der 27-Jährige, der lachend ergänzt: „Philip auf den Philippinen, ein interessanter Mix.“

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