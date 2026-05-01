Mann (55) in Wien wohl von Ex-Frau niedergestochen

Schock für eine Passantin Donnerstagnachmittag in Wien-Ottakring: Die Frau entdeckte einen schwer verletzten Mann regungslos am Gehsteig liegend – und schlug sofort Alarm.
Der 55-Jährige wies laut Angaben der Wiener Polizei mehrere Stichwunden an beiden Beinen sowie eine schwere Kopfverletzung auf. Die Berufsrettung rückte umgehend an, versorgte den Mann notfallmedizinisch und brachte ihn ins Spital. Trotz der dramatischen Verletzungen bestand laut ersten Informationen keine Lebensgefahr.
Wohnung von Ex-Frau aufgesucht
Gegenüber den Beamten konnte der augenscheinlich stark alkoholisierte Mann kaum Angaben machen. Lediglich, dass er zuvor seine Ex-Lebensgefährtin besucht hatte. Die Einsatzkräfte suchten daraufhin die nahegelegene Wohnung der Frau auf – und machten dort eine brisante Entdeckung.
Messer mit langer Klinge gefunden
Die 40-Jährige saß im Wohnzimmer auf dem Boden, direkt neben ihr: Ein Messer mit rund 30 Zentimeter langer Klinge – es dürfte sich dabei wohl um die Tatwaffe gehandelt haben. Das Messer wurde sofort sichergestellt.
40-Jährige wurde festgenommen
Auch die Frau stand unter Alkoholeinfluss – rund 1,2 Promille wurden gemessen. Zum Tathergang oder möglichen Motiven konnte oder wollte sie nichts sagen. Die 40-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung ermittelt.
Die Hintergründe der Bluttat sind noch völlig unklar – die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.
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