Mann (55) in Wien wohl von Ex-Frau niedergestochen

40-Jährige wurde festgenommen

Auch die Frau stand unter Alkoholeinfluss – rund 1,2 Promille wurden gemessen. Zum Tathergang oder möglichen Motiven konnte oder wollte sie nichts sagen. Die 40-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung ermittelt.