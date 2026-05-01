Eine Vintage-Schubertiade in Hohenems

Vor 50 Jahren ging im Mai 1976 die erste Schubertiade in Vorarlberg über die Bühne. Gefeiert wird die aktuelle Ausgabe mit der Rekonstruktion des Programms von damals.
Mittwochabends im Markus-Sittikus-Saal in Hohenems wurde nicht nur das Schubertiadejahr 2026 eröffnet, sondern gleichzeitig der ersten Schubertiade im Jahr 1976 gedacht. Einige Prominenz hat sich zu diesem Liederabend eingefunden, neben Korrespondenten namhafter Zeitungen auch das Grafenpaar vom nahen Palast, Franz Clemens Waldburg-Zeil und seine Ehefrau Stephanie Waldburg-Zeil. „Ich war damals vierzehn Jahre alt und habe dieses erste Konzert von der Galerie aus verfolgt. Ich war sehr beeindruckt, und meine Eltern waren sehr aufgeregt, denn so ein großes Ereignis hat es im Palast zuvor nicht gegeben“, erinnert sich Franz Clemens Waldburg-Zeil.
Dieses „Ereignis“ war ein Liederabend des Gründers der Schubertiade, des Baritons Hermann Prey und seines Partners am Klavier, Leonard Hokanson, im Rittersaal des Palastes. Dasselbe Programm ausschließlich mit Liedern von Franz Schubert, das Prey damals „Ein Leben in Liedern“ nannte, sang nun der Bariton Konstantin Krimmel. Der Deutsch-Rumäne zählt zu der Handvoll führender Sänger seines Fachs, ist Ensemblemitglied der Bayerischen Staatsoper und wurde soeben bei den Osterfestspielen Salzburg geehrt. Nun einen Vergleich mit Hermann Prey zu bemühen, ist vergebens, ist doch jeder Sänger und jede Sängerin eine Persönlichkeit für sich. Und jeder Liederabend, selbst desselben Sängers, ist überraschend.
Auch Konstantin Krimmel ließ staunen, etwa mit der Weiterentwicklung seiner dynamischen Bandbreite, von einem ungemein lockeren Parlando im duftigen Strophenlied „Die Sterne“ bis hin zu einem markig geschmetterten „Allliebender Vater“ am Ende von „Ganymed“, wobei man sich freilich in diesem Lied eine innigere Tongebung hätte vorstellen können.
Sehr überzeugend gelangen die starken dynamischen Kontraste im Lied „An die Leier“. Ging es im ersten Teil des Programms um die Dinge des Lebens, so entwickelte sich der zweite Teil mehr und mehr in Richtung Nostalgie und schließlich zum Tod. Für die letzten drei Lieder, „Totengräbers Heimwehe“, „Schwanengesang“ und schließlich dem bewegenden „Nachtstück“ wählte Krimmel sehr langsame Tempi, auch dies eine Geschmacksfrage.
Kongeniale Begleitung
Bis hierher war nur vom Sänger die Rede, doch mindestens so wichtig wie dieser war Ammiel Bushakevitz am Klavier. Ja, es schien, als ob viele der Gestaltungsimpulse von ihm ausgingen. Wie auch immer: Sein Spiel war jedenfalls großartig. Als Zugabe wählten Krimmel und Bushakevitz das Lied „Glückwunsch“ von Erich Wolfgang Korngold, passend zum Jubiläum.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.