Eine Vintage-Schubertiade in Hohenems

Mittwochabends im Markus-Sittikus-Saal in Hohenems wurde nicht nur das Schubertiadejahr 2026 eröffnet, sondern gleichzeitig der ersten Schubertiade im Jahr 1976 gedacht. Einige Prominenz hat sich zu diesem Liederabend eingefunden, neben Korrespondenten namhafter Zeitungen auch das Grafenpaar vom nahen Palast, Franz Clemens Waldburg-Zeil und seine Ehefrau Stephanie Waldburg-Zeil. „Ich war damals vierzehn Jahre alt und habe dieses erste Konzert von der Galerie aus verfolgt. Ich war sehr beeindruckt, und meine Eltern waren sehr aufgeregt, denn so ein großes Ereignis hat es im Palast zuvor nicht gegeben“, erinnert sich Franz Clemens Waldburg-Zeil.