Nächtliche Touren: Rätsel um „Geisterbusse“ gelöst

Ein Verdächtiger entlarvt

Die Polizei nahm daraufhin Ermittlungen und Fahndungstätigkeiten auf. Dabei konnte schließlich ein 19-jähriger in Tirol lebender Deutscher als Beschuldigter ausgeforscht werden. „Zudem konnte erhoben werden, dass der 19-Jährige bereits mehrfach Linienbusse unbefugt in Betrieb genommen hatte. Er verfügt über keine Lenkberechtigung für die betreffende Fahrzeugklasse und zeigte sich zu den Vorwürfen geständig“, so die Polizei.