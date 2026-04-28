Statt Konzerne: „Trifft kleine Händler wie mich“

Die Bundesregierung plant eine neue Steuer: Online-Riesen wie Amazon sollen künftig zwei Euro pro Paket an den Fiskus abliefern. Doch Unternehmer aus Oberösterreich schlagen Alarm – die Abgabe werde nach hinten losgehen. Ein Firmenchef rechnet vor.
„Was als Maßnahme gegen große Konzerne gedacht ist, trifft in der Praxis vor allem kleine und mittlere Händler wie mich“, kritisiert Amer Kladnjakovic. Er ist Chef der Firma Onfidence aus Enns (OÖ) und verkauft für seine Kunden – heimische Betriebe – deren Produkte auf Amazon.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.