Bad Bunny steht Pate für „besahos“-Aufdruck

Der Hype um die Jacke der Hilkeringer Stockschützen, die vom Sänger Bad Bunny bei einem Auftritt getragen wurde, geht in die nächste Runde. Jetzt gibt´s einen Nachbau, der aber einen anderen Schriftzug am Rücken hat. Und der lehnt sich an Bad Bunny an, wird frei übersetzt. Der Stockschützenverein profitiert übrigens auch.
Die Geschichte rund um die Jacke der Hilkeringer Eisstockschützen, die der Sänger „Bad Bunny“ ungewollt berühmt gemacht hat, geht um die Welt. Alle wollen sie haben, es wurden aber in den 1990er-Jahren nur 15 Stück hergestellt. Inzwischen wird eine um 2000 Euro angeboten.
Fünf Euro pro Jacke an Verein
Der Hartkirchner Sänger „Schwanara“ springt jetzt mit dem Oberösterreich Tourismus sowie Raiffeisen auf den Zug auf und bringt eine Jacke im Stil der Eisstockschützen heraus. Darauf zu lesen, frei übersetzt anstelle von „Bad Bunny“: „besahos“. Die Jacke kostet 69,90 Euro, wovon fünf Euro pro verkaufter Jacke an den Eisstock-Verein fließen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.