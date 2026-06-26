Bad Bunny steht Pate für „besahos“-Aufdruck

Der Hype um die Jacke der Hilkeringer Stockschützen, die vom Sänger Bad Bunny bei einem Auftritt getragen wurde, geht in die nächste Runde. Jetzt gibt´s einen Nachbau, der aber einen anderen Schriftzug am Rücken hat. Und der lehnt sich an Bad Bunny an, wird frei übersetzt. Der Stockschützenverein profitiert übrigens auch.