Drogenlenker wurde bis auf die Toilette verfolgt

Szenen wie aus deinem Actionfilm im beschaulichen Vorchdorf. Die Polizei verfolgte einen flüchtigen Drogenlenker, der drei Unfälle verursacht hatte. Sie bekam dabei Unterstützung von einem Rettungshubschrauber. Am Ende wurde der Mann (30) gefunden – auf einer Toilette.
Insgesamt drei Verkehrsunfälle, bei denen allerdings nur Sachschaden entstand, verursachte der 30-Jährige aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung am Donnerstag gegen 20.30 Uhr im Gemeindegebiet von Vorchdorf. Der Mann kam einer Polizeistreife mit stark überhöhter Geschwindigkeit entgegen. An seinem Pkw waren keine Kennzeichentafeln montiert.
Unterstützung aus der Luft
Die Polizisten folgten dem Wagen, wobei dieser mit überhöhter Geschwindigkeit durchs Ortsgebiet raste und insgesamt drei Verkehrsunfälle verursachte. Ein zufällig über Vorchdorf fliegender Rettungshubschrauber gab den Polizisten immer wieder den Standort des Autos durch. Auf einem Parkplatz neben der Raststation Lindach stellte der 30-Jährige das Auto ab und flüchtete zu Fuß durch ein Feld.
Dann versteckte er sich auf einer Toilette in der Raststation. Kein so guter Plan: Denn dort fanden ihn die Polizisten wenig später. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Kokain. Die klinische Untersuchung ergab die Fahruntauglichkeit, weshalb dem Mann sein Führerschein vorläufig abgenommen wurde. Er wird mehrfach angezeigt.
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