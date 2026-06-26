Drogenlenker wurde bis auf die Toilette verfolgt

Unterstützung aus der Luft

Die Polizisten folgten dem Wagen, wobei dieser mit überhöhter Geschwindigkeit durchs Ortsgebiet raste und insgesamt drei Verkehrsunfälle verursachte. Ein zufällig über Vorchdorf fliegender Rettungshubschrauber gab den Polizisten immer wieder den Standort des Autos durch. Auf einem Parkplatz neben der Raststation Lindach stellte der 30-Jährige das Auto ab und flüchtete zu Fuß durch ein Feld.