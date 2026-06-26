Polizisten und Arzt reanimieren Mann in Lokal

Defibrillator eingesetzt

Passanten und der zufällig anwesende Gemeindearzt waren bereits bei der Reanimation. Die Polizisten setzten den Defibrillator ein, der genau für solche Fälle immer im Streifenwagen mitgeführt wird. Der kurz darauf eintreffende Notarzt übernahm und kurze Zeit später konnte bei dem 79-jährigen Einheimischen wieder ein Puls festgestellt werden. Er wurde ins Klinikum Wels geflogen.