Polizisten und Arzt reanimieren Mann in Lokal

Da waren viele Schutzengel im Einsatz. Am Donnerstagabend war in einem Restaurant in Ohlsdorf (Oberösterreich) ein Gast (79) zusammengebrochen. Polizisten, die ganz in der Nähe waren und der zufällig anwesende Gemeindearzt reagierten rasch, konnten den Mann erfolgreich reanimieren.
Eigentlich war die Polizeistreife am Donnerstag gegen 18.30 Uhr gerade unterwegs zu einem anderen Auftrag, als im Gemeindegebiet von Ohlsdorf mehrere Personen auf sich aufmerksam machten. Diese erklärten den Beamten, dass in einem nahegelegenen Restaurant eine Person zusammengebrochen sei.
Defibrillator eingesetzt
Passanten und der zufällig anwesende Gemeindearzt waren bereits bei der Reanimation. Die Polizisten setzten den Defibrillator ein, der genau für solche Fälle immer im Streifenwagen mitgeführt wird. Der kurz darauf eintreffende Notarzt übernahm und kurze Zeit später konnte bei dem 79-jährigen Einheimischen wieder ein Puls festgestellt werden. Er wurde ins Klinikum Wels geflogen.
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