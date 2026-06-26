Fräsmaschine wäre fast auf Gasleitung gestürzt

Kanal war schuld

Die Ursache für das Loch dürfte allerdings nicht die Hitze gewesen sein. „Schuld war wohl ein defekter Kanal. Das Wasser dürfte über lange Zeit hinweg den Unterbau der Straße weggespült haben. Als dann die Betondecke abgefräst wurde, ist die Maschine eingebrochen“, erklärt Alfred Stummer. Erst vergangene Woche hatte sich auch in der Leonfeldnerstraße in Linz-Urfahr ein Loch aufgetan – dort dürfte die Ursache ähnlich gewesen sein.