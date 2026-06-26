Fräsmaschine wäre fast auf Gasleitung gestürzt

Während Straßenarbeiten brach eine tonnenschwere Fräsmaschine plötzlich in einer Ennser Fahrbahn ein. Rasches Eingreifen stellte sicher, dass das tonnenschwere Gerät auf eine im Untergrund freiliegende Pipeline stürzte. Nicht vorzustellen, was passiert wäre, wäre die Leitung beschädigt worden.
Bei Straßenarbeiten in Enns ist am frühen Abend eine schwere Fräsmaschine eingebrochen: Während sie den Straßenbelag abtrug, tat sich plötzlich und ohne Vorwarnung ein Loch auf – im wahrsten Sinne des Wortes verschwand der Boden unter ihren Rädern. „Als Erstes haben wir die Fräse mit einem Kran stabilisiert, damit sie nicht weiter abrutscht“, schildert Alfred Stummer, Kommandant der FF Enns.
Hochgefährlich
Besonders prekär: Das tonnenschwere Gerät drohte auf eine im Untergrund freiliegende Gasleitung zu stürzen. „Es ist niemand zu Schaden gekommen. Aber wenn die Gasleitung angefräst oder beschädigt worden wäre, hätte man nicht wissen können, was passiert“, so der Kommandant.
Alles genau geprüft
Schließlich wurde die Fräse mit einem Bagger geborgen, anschließend überprüften die Einsatzkräfte die Gasleitung sowie eine Wasserleitung und einen Kanal auf Schäden. 22 Kameraden standen dafür fast dreieinhalb Stunden im Einsatz.
Kanal war schuld
Die Ursache für das Loch dürfte allerdings nicht die Hitze gewesen sein. „Schuld war wohl ein defekter Kanal. Das Wasser dürfte über lange Zeit hinweg den Unterbau der Straße weggespült haben. Als dann die Betondecke abgefräst wurde, ist die Maschine eingebrochen“, erklärt Alfred Stummer. Erst vergangene Woche hatte sich auch in der Leonfeldnerstraße in Linz-Urfahr ein Loch aufgetan – dort dürfte die Ursache ähnlich gewesen sein.
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