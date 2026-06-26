Ärztin (50) steht für Amt der Präsidentin bereit

Der Pathologie-Oberarzt und Vertreter der Liste „Pro Medico“ mit Hang zur ÖVP hat im Vorfeld geregelt, wer in seine Fußstapfen treten soll. Zur Wahl stellt sich als einzige Kandidatin die Nuklearmedizinerin Silke Haim (50), die wie Niedermoser bei den Barmherzigen Schwestern beschäftigt ist. Auch wenn im Vorfeld alles geregelt erscheint: Offiziell tritt der Kammerrat am Donnerstag nächster Woche um 16 Uhr zusammen, um über die Personalie abzustimmen.