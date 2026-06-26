Sozialhilfebezieher handelte lukrativ mit Katzen

„Ich habe einen Fehler gemacht. Das geht einfach nicht, was wäre, wenn das jeder machen würde“, räumte der Angeklagte kleinlaut vor der Richterin ein. Der 33-Jährige musste sich am Donnerstag im Landesgericht Linz wegen gewerbsmäßigen Betrugs verantworten. Obwohl er Sozialhilfe bezogen hatte, handelte er von Anfang 2025 bis April dieses Jahres in Pasching mit hochpreisigen Samtpfoten.