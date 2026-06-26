Zwei Kletterer zu später Stunde vom Berg gerettet

Kletterer hatte sich verstiegen

Von oben hat man sich dann zu den Erschöpften abgelassen. Die beiden hatten sich außerdem im oberen Bereich verstiegen und waren so in dem schwierigen Gelände zur Kreuzkante gelangt. Um 1.30 Uhr wurde der erste Deutsche hochgezogen. Um 2.20 erreichte man dann die Welserhütte, wo beide mit Flüssigkeit versorgt wurden und ein Quartier bezogen. Die Bergrettung stieg wieder ins Tal ab und beendete um 4.20 Uhr den Einsatz.



