Mit Kaiserdrama in die neue Spielsaison ab Herbst

Macht und Machtmissbrauch

Im Herbst geht man mit dem Kaiserdrama „Caligula“ von Albert Camus an den Start (ab 24. 9.). Damit taucht man schon tief in das Schwerpunktthema der neuen Spielzeit „Macht und Machtmissbrauch“ ein. Dazu werde das Stück „Der kleine Diktator“ für Publikum ab neun Jahren inhaltlich mit der Eröffnungsproduktion „verschnitten“, wie es in einem Pressetermin am Freitag in Linz hieß.