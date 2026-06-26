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Theater Phönix

Mit Kaiserdrama in die neue Spielsaison ab Herbst

Oberösterreich
26.06.2026 19:00
Lukas Weiss, Martin Brunnemann, Johanna Egger, Karina Möller-Pele
Lukas Weiss, Martin Brunnemann, Johanna Egger, Karina Möller-Pele(Bild: Andreas Kurz)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Das Theater Phönix in Linz ist mehr als nur eine freie Bühne, es will neuen Formaten und künstlerischer Neugier begeistern. Das führte nun auch wieder zu einem leichten Besucheranstieg. Auch in der kommenden Saison ab Herbst stehen wieder mehrere Eigenproduktionen am Spielplan.

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Mit einer leichten Steigerung schließt das Theater Phönix, eine freie Bühne in Linz die Saison ab: Insgesamt begrüßte man 12.732 Besucher, das sind rund 700 mehr als in der vorigen Saison. 210 Vorstellungen wurden gespielt. Als Magneten erwiesen sich die Produktionen „Kasimir und Karoline“ sowie „Die Nashörner“.

Macht und Machtmissbrauch
Im Herbst geht man mit dem Kaiserdrama „Caligula“ von Albert Camus an den Start (ab 24. 9.). Damit taucht man schon tief in das Schwerpunktthema der neuen Spielzeit „Macht und Machtmissbrauch“ ein. Dazu werde das Stück „Der kleine Diktator“ für Publikum ab neun Jahren inhaltlich mit der Eröffnungsproduktion „verschnitten“, wie es in einem Pressetermin am Freitag in Linz hieß.

Auch das Stück „Nino“ über Mutterglück als Lebenslüge kam gut an. In der nächsten Saison sind ...
Auch das Stück „Nino“ über Mutterglück als Lebenslüge kam gut an. In der nächsten Saison sind acht neue Stücke geplant.(Bild: Andreas Kurz)
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Theater im Leerstand
Als Klassiker-Produktion, die auch Schulen interessiert, hat man Kleists „Der zerbrochene Krug“ geplant (ab 10. 12.). Die Serie „Die sieben Todsünden“ wird fortgesetzt. Insgesamt stehen acht Premieren, darunter eine Uraufführung, am Programm.

Und das Theater Phönix will die Vermittlungsangebote und Hausführungen ausbauen. Das neue Early-Bird-Angebot wurde gut angenommen, der Anteil der Online-Ticketverkäufe stieg auf rund 60 %. Wie im Vorjahr will man auch 2026 vor Weihnachten leer stehende Geschäftslokale in der Linzer Innenstadt bespielen.

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