Voller Kulturgenuss im Linzer Rosengarten

Der 1. Juli ist nicht nur der Start in die zweite Jahreshälfte, sondern gleichzeitig auch Start für die Konzert- und Kabarettsaison im Rosengarten am Linzer Pöstlingberg. Die „Krone“ verlost für 15 ausgewählte Termine Tickets – gleich hier mitspielen.
Kultur-Erlebnisse, Live-Auftritte und Kabarettabende zum Totlachen – und das in wildromantischer Kulisse des Rosengartens am Linzer Pöstlingberg. Die Spielstätte rund um Veranstalterin Sabine Weiler hat sich schon lange zur Institution für Kultur-Liebhaber etabliert. Laue Konzert-Sommerabende funktionieren in dieser Umgebung einfach richtig gut. Von 1. Juli bis 12. August herrscht hier volles Programm und geben sich bekannte Namen, wie Die Kernölamazonen, Stefano Bernardin, Aldo Celentano, Wir4, Katharina Strasser, Andreas Vitasek und viele mehr die Rosen in die Hand.
Kultur-Erlebnisse, Live-Auftritte und Kabarettabende zum Totlachen – und das in wildromantischer Kulisse des Rosengartens am Linzer Pöstlingberg. Die Spielstätte rund um Veranstalterin Sabine Weiler hat sich schon lange zur Institution für Kultur-Liebhaber etabliert. Laue Konzert-Sommerabende funktionieren in dieser Umgebung einfach richtig gut. Von 1. Juli bis 12. August herrscht hier volles Programm und geben sich bekannte Namen, wie Die Kernölamazonen, Stefano Bernardin, Aldo Celentano, Wir4, Katharina Strasser, Andreas Vitasek und viele mehr die Rosen in die Hand.
„Krone“ lädt zum Schmunzeln und Lauschen ein
Für folgende Abende verlosen wir jeweils 6x2 Tickets:
Einfach im untenstehenden Formular Favoriten-Termin wählen, Daten angeben und schon nimmt man an der Verlosung teil. Details zum Saisonprogramm, weitere Infos und Tickets unter: www.rosengarten.cc. Mitspielen ist bis Donnerstag, 2. Juli, um 9 Uhr möglich.
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