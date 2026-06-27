Voller Kulturgenuss im Linzer Rosengarten

Kultur-Erlebnisse, Live-Auftritte und Kabarettabende zum Totlachen – und das in wildromantischer Kulisse des Rosengartens am Linzer Pöstlingberg. Die Spielstätte rund um Veranstalterin Sabine Weiler hat sich schon lange zur Institution für Kultur-Liebhaber etabliert. Laue Konzert-Sommerabende funktionieren in dieser Umgebung einfach richtig gut. Von 1. Juli bis 12. August herrscht hier volles Programm und geben sich bekannte Namen, wie Die Kernölamazonen, Stefano Bernardin, Aldo Celentano, Wir4, Katharina Strasser, Andreas Vitasek und viele mehr die Rosen in die Hand.