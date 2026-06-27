Bank-Stratege, Segler und Profischuhplattler

Begeisterter Läufer

Seiter vergaß aber nie seine Wurzeln und meint zur „Rivalität“ mit Gmunden: „Ich wohne zwar in Gschwandt an der Grenze zu Gmunden, bleibe aber Ebenseer im Inneren Salzkammergut, das erst beim Löwendenkmal am Traunsee nach Traunkirchen beginnt.“ Er ist nicht nur begeisterter Regatta-Segler, Läufer und Mitglied des Trachtenvereins, sondern ein Könner im Schuhplatteln: „Sogar der Herr Landeshauptmann konnte sich davon beim Ball der Oberösterreicher überzeugen.“