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Waldis Menschen in OÖ

Bank-Stratege, Segler und Profischuhplattler

Oberösterreich
27.06.2026 05:00
Martin Seiter war zu Gast im „Krone“-Podcast.
Martin Seiter war zu Gast im „Krone“-Podcast.(Bild: Krone KREATIV)
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Von Krone Oberösterreich

In der neunten Episode von „Waldis Menschen“ trifft Reinhard  Waldenberger einen Mann, der die Zukunft der Oberbank maßgeblich prägen wird: Martin Seiter. Der 41-jährige Oberösterreicher übernimmt mit 1. Jänner 2027 die Position des Generaldirektors und spricht offen über seinen Weg.

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Der 41-jährige, gebürtige Ebenseer Martin Seiter wird am 1. Jänner 2027 das Zepter von Generaldirektor Franz Gasselsberger übernehmen. Wie „tickt“ der Handelsakademiker, der nach der Matura ein Jahr Rettungssanitäter beim Roten Kreuz in Ebensee und anschließend „etwas orientierungslos“ (Originalton Seiter) Skilehrer auf der Postalm war?

Jüngster Filialleiter der Bank
Seiter wirkt im „Krone“-Podcast sehr sympathisch, kommt schnell auf den Punkt und sorgt manchmal auch für ein Schmunzeln: „Da hat mein Vater eingegriffen und gemeint, ich müsse mir jetzt einen gescheiten Job suchen.“ Er begann bei der Gmundner Oberbank-Filiale Rathausplatz als Privatkundenbetreuer, wurde mit 25 Jahren jüngster Filialleiter der Bank.

Seiter mit „General“ Franz Gasselsberger.
Seiter mit „General“ Franz Gasselsberger.(Bild: Martin Seiter)
Martin Seiter mit Ex-Weltmeisterin Michaela Kirchgasser.
Martin Seiter mit Ex-Weltmeisterin Michaela Kirchgasser.(Bild: Martin Seiter)

Seine Karriere nahm Fahrt auf: Zwei Jahre später wurde er Filialleiter in Vöcklabruck, 2016 übernahm er die Leitung in Salzburg, 2018 jene im Salzkammergut. Er wurde Mitglied der Leitung Oberösterreich-Süd und schloss das Studium zum Global Executive mit dem Titel MBA ab.

Begeisterter Läufer
Seiter vergaß aber nie seine Wurzeln und meint zur „Rivalität“ mit Gmunden: „Ich wohne zwar in Gschwandt an der Grenze zu Gmunden, bleibe aber Ebenseer im Inneren Salzkammergut, das erst beim Löwendenkmal am Traunsee nach Traunkirchen beginnt.“ Er ist nicht nur begeisterter Regatta-Segler, Läufer und Mitglied des Trachtenvereins, sondern ein Könner im Schuhplatteln: „Sogar der Herr Landeshauptmann konnte sich davon beim Ball der Oberösterreicher überzeugen.“

Als Segler gemeinsam mit seiner Frau Sabrina.
Als Segler gemeinsam mit seiner Frau Sabrina.(Bild: Martin Seiter)

„Sehr direkt, oft ungeduldig, nicht nachtragend“
Generaldirektor Franz Gasselsberger zählt zu seinen großen Vorbildern: „Er hat mich zum Laufen gebracht. Wir haben einen engen Kontakt. Er unterstützt mich, wo er kann.“ Seiter, verheiratet mit Sabrina und Vater von zwei Töchtern, über seinen Führungsstil: „Sehr direkt, oft ungeduldig, nicht nachtragend.“ Sein oberstes Ziel: „Weiterhin Unabhängigkeit bewahren.“ Seine Strategie 2027? QR-Code rechts oben scannen und exklusiv den Generaldirektor in spe hören!

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