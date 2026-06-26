Kronstorf: Kaineder will Google-Wärme für Region

„Wir können nicht auf der einen Seite solche Großverbraucher ins Land holen und auf der anderen Seite Windkraft ausbremsen. Wer neue Stromlasten zulässt, muss erneuerbare Energie in Oberösterreich auch wirklich möglich machen. Achleitner kann nicht gleichzeitig den roten Teppich für einen Mega-Stromverbraucher ausrollen und bei der Windkraft auf die Bremse steigen. Wer Google-Strom will, muss Windräder zulassen. Alles andere ist Energiepolitik mit angezogener Handbremse“, sagt Kaineder.