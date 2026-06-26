Bagen in Gemeinde um Versorgung mit Trinkwasser

Entnahme aus unterirdischem Fluss

Damit meint er die Gutachten der Firma Stiegl. Die Experten sind sich sicher, dass die Wasserentnahme in rund 150 Metern Tiefe nicht aus einer „Blase“, sondern aus einem unterirdischen Fluss erfolgen würde. Die entnommene Menge von 13.500 Kubikmeter pro Jahr würde in etwa so groß sein wie ein Fingerhut in einem Schwimmbecken. „Wir müssen den Gutachten vertrauen“, ist Hartl nach zwei Info-Veranstaltungen, die er moderierte, vieles klarer geworden. Dennoch hat er Stiegl um einen dritten Info-Abend gebeten. „Die Zusage habe ich schon. Der Termin steht noch nicht fest.“