„Nur Freiwilligkeit funktioniert einfach nicht“

Schon 2014 gab es einen Aufruf

In der Gemeinde ist es übrigens nicht das erste Mal, dass es zu einer Wasserknappheit kommt. Bereits im Jahr 2014 hatte es einen Aufruf zum Wassersparen gegeben. Passiert sei damals aber das Gegenteil. „Das war vor dem Sommer. Da hat noch jeder schnell seinen Pool befüllt und die Terrassen gekärchert. Der Verbrauch ist dadurch exorbitant gestiegen. Nur Freiwilligkeit funktioniert nicht“, erklärt Pachner, warum es heuer gleich die offizielle Verordnung samt drohenden Strafen gibt.