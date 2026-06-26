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Musikfestival: Flower-Power im Schlossgraben

Oberösterreich
26.06.2026 16:00
Ein Erlebnis: Die Bühne mit moderner Technik unter dem Arkadengang des Schlosses Lamberg in ...
Ein Erlebnis: Die Bühne mit moderner Technik unter dem Arkadengang des Schlosses Lamberg in Steyr(Bild: Peter C. Mayr)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Das Musikfestival Steyr bringt in seiner 32. Ausgabe ein langersehntes Highlight auf die Bühne zurück: Ab 23. Juli hält mit dem ikonischen Musical „Hair“ der rebellische Geist der 1960er-Jahre Einzug in den romantischen Graben des Schlosses Lamberg – ein Open Air voller Emotionen und Kulthits.

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Für die einen Kult, für die anderen vielleicht neu: „Hair“ gilt als eines der bedeutendsten Rockmusicals der Theatergeschichte. Es erzählt von jungen Menschen, die gegen Krieg, gesellschaftliche Zwänge und politische Autoritäten aufbegehren. Der berühmte Aufruf „Make Love, Not War“ macht es topaktuell.

Vom 23. Juli bis 8. August wird das Musical mit seinen weltberühmten Songs (u. a. „Let the Sunshine In“) im Steyrer Schlossgraben als intensives Open-Air-Erlebnis neu inszeniert. „Mit großer Musik und starken Bildern!“, sagt Intendant Karl-Michael Ebner.

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Gute Solisten-Stimmen, rasante Ensemblenummern
Für die künstlerische Umsetzung des Musicals, das die „Krone“ präsentiert, ist ein erfahrenes Team verantwortlich: Susanne Sommer führt Regie, Andreas Brencic übernimmt die musikalische Leitung. Im Ensemble spielen Publikumslieblinge wie Christian Funk, James Park, Jill Clesse und Sarah Kornfeld.

Beim Musikfestival Steyr gibt es außerdem neue Formate wie die Silent Disco im Schlosspark. Kinder und Jugendliche sind beim Workshop-Programm „Lesesinn“ willkommen.

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