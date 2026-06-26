Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Konzertreihe

Mariendom: Orgelklang im kühlen „Konzertraum“

Oberösterreich
26.06.2026 15:00
Gerhard Raab aus Rechberg im Mühlviertel ist seit dem Herbst Domorganist.
Gerhard Raab aus Rechberg im Mühlviertel ist seit dem Herbst Domorganist.(Bild: Diözese Linz)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Der „Orgelsommer“ im Mariendom in Linz garantiert Abkühlung und sorgt für besondere Klang- und Raumerlebnisse. Erstmals gestaltet der frisch gebackene Domorganist Gerhard Raab eine Konzertreihe mit hochkarätigen Angeboten und jungen Stars.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Im Mariendom ist es immer deutlich kühler als draußen“, sagt Domorganist Gerhard Raab. Wenn dann auch noch die Abenddämmerung für eine „ganz besondere Lichtstimmung“ sorgt, die nur in dieser Jahreszeit entsteht, ist es für ihn Zeit, sich an die Rudigierorgel zu setzen.

Der Dommusikverein will diese Orgelkonzerte in einzigartiger Atmosphäre mit vielen anderen Menschen teilen und beauftragte erstmals den frischgebackenen Domorganisten mit der Gestaltung des beliebten „Domorgelsommers“: Ab 6. August bis 3. September werden drei Konzertabende sowie Orgelmatineen an sechs Sonntagen angeboten.

Neugotisches Kirchenjuwel in Österreich: der Mariendom in Linz
Neugotisches Kirchenjuwel in Österreich: der Mariendom in Linz(Bild: FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMMAYR)

Die Orgel und ihre vielen Gesichter
Den Auftakt bei den Orgelkonzerten gestaltet Raab selbst. Unter dem Motto „De Paris Au Monde“ macht er symphonische Literatur aus Paris rund um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert hörbar: „Die Orgel wird – mit unterschiedlichen Klangfarben – wie ein ganzes Orchester erklingen.“

Susanne Werpechowski, Gewinnerin des Franz‑Schmidt-Orgelwettbewerbs in Wien, bringt Spätromantik zwischen Leipzig und Wien in den Mariendom (20. August), während der Brite Andrew Dewar mit „Dancing Pipes“ (3. September) den Abschluss bildet. „Die Reihe ist vom Variationsreichtum des Instruments geprägt, der auch die Besonderheit der Rudigierorgel in den Fokus rückt“, sagt Raab.

„Orgelsommer“

Konzerte mit Tickets:  Gerhard Raab „De Paris Au Monde“ (6. 8.);  Susanne Werpechowski „Kaleidoskop“ (20. 8.)  Andrew Dewar „Dancing Pipes“ (3. 9.)

 Orgelmatineen: Katharina Zauner (2. 8.), Valeria Lanner (9. 8.), Michael Greifeneder (16. 8.), Emil Petri (23. 8.), Nadja Rangott (30. 8.), Caroline Atschreiter (6. 9.); Beginn ist um ca. 10.45 Uhr – Eintritt frei.

Lesen Sie auch:
Franz Welser-Möst zählt zu den prägendsten Dirigenten unserer Zeit: Mit analytischer Klarheit, ...
Krone Plus Logo
Maestro im Interview
Franz Welser-Möst: „Ich lebe sehr im Moment“
05.06.2026
Krone Plus Logo
Markus Poschner
„Wir müssen dort hingehen, wo die Menschen sind“
14.06.2026
Schlossmuseum Linz
Hightech trifft Steinzeit: Eine Zeitreise – gratis
24.06.2026

Matineen mit jungen Stars
Parallel dazu laden im sechs Orgelmatineen im Anschluss an den Gottesdienst an Sonntagen um ca. 10.45 Uhr zu je einer halben Stunde Orgelmusik ein. An den Tasten des 15 Meter hohen Instruments mit 5900 Pfeifen sitzen junge Organistinnen und Organisten. „Es sind Studierende oder Absolventen, die bereits Wettbewerbe gewonnen haben und sich dadurch auszeichnen“, versichert Raab. Hier ist der Eintritt frei.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
26.06.2026 15:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Unter den meterhohen Trümmerhaufen vernimmt man immer wieder Wimmern und Hilfeschreie.
Große Verzweiflung
Venezolaner graben mit bloßen Händen nach Opfern
Wiens Öffis im Sommer
Passantin: „T-Shirt öfter wechseln gegen Gestank“
„Brennpunkt Medien“
Schule im KI-Zeitalter: Braucht es Lehrer noch?
„Brennpunkt Medien“
Algorithmen: Wer bestimmt unser Lernen und Denken?
Am Freitag ist in der Nähe von Stuttgart ein totes Baby gefunden worden.
Keine Entführung?
Fund von Babyleiche: Mutter unter Verdacht
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Gatte von Ö3-Star Kratki verlor Ehering im Meer
121.142 mal gelesen
Anna Kratki und Ehemann Alex beim Jawort: Im Griechenland-Urlaub gab‘s im Meer einen ...
Ski Alpin
Ski-Legende Bode Miller festgenommen!
114.458 mal gelesen
Bode Miller
Wien
Diese Wehranlage wurde drei Wienern zum Verhängnis
109.147 mal gelesen
Im Marchfeldkanal sind die drei Männer beim Stand-up-Paddeln untergegangen. Bei dieser ...
Innenpolitik
Kanzler und Mitarbeiter schliefen in US-Luxushotel
1294 mal kommentiert
Der Kanzler im WM-Fieber: Stocker und seine Mitarbeiter schliefen im selben Hotel wie die ...
Ausland
Russen schlagen sich in Kneissl-Heimat Köpfe ein
1009 mal kommentiert
Die Region Rjasan ist die Wahlheimat von Karin Kneissl.
Kolumnen
„Und der Kanzler sich a bisserl Fußball anschaut“
984 mal kommentiert
Die WM-Reise des Kanzlers mit übergroßer Delegation kommt in der Heimat nicht gut an. „Gespart ...
Mehr Oberösterreich
Neue Konzertreihe
Mariendom: Orgelklang im kühlen „Konzertraum“
Oberösterreich
„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause
Wegen Preisabsprachen
Müllkartell: 32 Mio. Euro Strafe gegen Energie AG
Nach drei Unfällen
Drogenlenker wurde bis auf die Toilette verfolgt
Abfüllanlage geplant
Bangen in Gemeinde um Versorgung mit Trinkwasser
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf