Mariendom: Orgelklang im kühlen „Konzertraum“

Matineen mit jungen Stars

Parallel dazu laden im sechs Orgelmatineen im Anschluss an den Gottesdienst an Sonntagen um ca. 10.45 Uhr zu je einer halben Stunde Orgelmusik ein. An den Tasten des 15 Meter hohen Instruments mit 5900 Pfeifen sitzen junge Organistinnen und Organisten. „Es sind Studierende oder Absolventen, die bereits Wettbewerbe gewonnen haben und sich dadurch auszeichnen“, versichert Raab. Hier ist der Eintritt frei.