Dürre lässt Bauern bangen: Für Winter fehlt Futter

Die „Krone“ hatte darüber berichtet: Damit das Weidevieh auf dem Hochlecken in diesem Hitzesommer nicht verdurstet, mussten per Helikopter 7000 Liter Wasser auf den Berg geflogen werden. Die Aktion gelang, den Kälbern geht es gut. Was zwischen Attersee und Traunsee notwendig war, ist bei weitem kein Einzelfall. Agrar-Landesrätin Michaela Langer-Weninger (ÖVP) machte sich am Donnerstag auf der Freithofbergalm in Maria Neustift selbst ein Bild der angespannten Situation.