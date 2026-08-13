Streicherquartett fährt auf Plätte am Toplitzsee

Der Toplitzsee im Ausseerland ist ein geheimnisvoller Ort, umrankt von Legenden. Vor allem hält sich das Gerücht um einen Nazi-Schatz hartnäckig. Vor der spektakulären Kulisse aus Felswänden und über dunklem Wasser spielt ein Linzer Quartett nun ein Konzert – für einen guten Zweck: Man sammelt für eine Orgel.