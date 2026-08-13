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Naturjuwel und Legende

Streicherquartett fährt auf Plätte am Toplitzsee

Oberösterreich
13.08.2026 16:00
Resonanz-Streichquartett (Von links): Astrid Resch- Sonnberger Anna V. Lebeda, Johannes ...
Resonanz-Streichquartett (Von links): Astrid Resch- Sonnberger Anna V. Lebeda, Johannes Sonnberger und Felix Obendorf.(Bild: J. Sonnberger)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Der Toplitzsee im Ausseerland ist ein geheimnisvoller Ort, umrankt von Legenden. Vor allem hält sich das Gerücht um einen Nazi-Schatz hartnäckig. Vor der spektakulären Kulisse aus Felswänden und über dunklem Wasser spielt ein Linzer Quartett nun ein Konzert – für einen guten Zweck: Man sammelt für eine Orgel.

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Der Toplitzsee im steirischen Salzkammergut gilt als Naturjuwel, das von einer hartnäckigen Legende um einen Nazi-Schatz überschattet wird. Bei zahlreichen Tauchgängen – der See ist mehr als 100 Meter tief – wurden jedoch nur Falschgeld, Bierkapseln und Schrott aus der Kriegszeit gefunden.

Er bleibt aber ein geheimnisvoller Ort. Hier sticht am Samstag, 15. August, um 18 Uhr eine Plätte in See, darauf das Linzer Resonanz-Streichquartett: Johannes Sonnberger, Astrid Resch-Sonnberger (Violinen), Anna Valentina Lebeda (Viola) und Felix Obendorf (Cello) gehören dem Streicherensemble an.

Schubert auf der Plätte
„Wir fahren auf einer Plätte, gelenkt von einem Fährmann, gut 30 Meter auf den See hinaus und spielen ein Konzert“, sagt Sonnberger.

Wie wirkt die Akustik am Wasser? „Die flache Seefläche und die Felswände tragen die Klänge sehr gut“. Um die mystische Stimmung zu steigern, „spielen wir eines der erschütterndsten Werke der Musikgeschichte: Franz Schuberts ,Der Tod und das Mädchen‘.“

Toplitzsee im steirischen Salzkammergut
Toplitzsee im steirischen Salzkammergut(Bild: APA/NEUMAYR FRANZ)
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Benefizkonzert für Orgel in Linzer Kirche
Der Besuch dieses Sommerabends am Toplitzsee voll Gänsehaut ist kostenlos. „Man kommt einfach zum Fischerwirt!“, sagt Sonnberger. Freiwillige Spenden werden aber erbeten, denn man sammelt für eine neue Orgel für die Kirche der Pfarre St. Konrad am Linzer Froschberg. Bei Schlechtwetter wird das Konzert in die Dorfkirche Gößl verlegt.

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