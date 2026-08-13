Mögliche Quelle für Legionellen identifiziert

Seit Anfang August ist es in Linz zu einer ungewöhnlichen Häufung von Erkrankungen durch Legionellen gekommen, wovon einige intensivmedizinisch betreut werden mussten oder müssen. Seit Beginn der Infektionswelle wurde nach der Ursache gesucht, jetzt ist eine mögliche Quelle identifiziert.
Die Häufung an Fällen von schwerer Lungenentzündung durch Legionellen im Raum Linz umfasst aktuell 22 Fälle. Damit sind in der letzten Woche weitere fünf Fälle hinzugekommen, welche entweder in Linz wohnhaft sind oder sich hier während des Ansteckungszeitraums aufgehalten haben. Die zuständigen Behörden sind intensiv mit der Suche nach Infektionsquellen beschäftigt.
Viele Proben gezogen
Nach umfangreichen Erhebungen und Analysen zu den möglichen Ansteckungsorten der Erkrankten sowie der Gewinnung von über 100 Proben verschiedenster möglicher Infektionsquellen liegen den zuständigen Behörden nun die ersten auffälligen mikrobiologischen Gutachten vor. In Kühltürmen eines Unternehmens im Bereich der Wiener Straße konnte bei Analysen der AGES eine starke Verkeimung mit Legionellen nachgewiesen werden.
Maßnahmen veranlasst
Die Stadt Linz als zuständige Behörde veranlasste in der betroffenen Anlage umgehend die Einleitung von Maßnahmen, welche eine Verbreitung der Erreger verhindern und einen sicheren Betrieb der Anlage gewährleisten sollen. Die in den Kühltürmen nachgewiesenen Legionellen können beim Menschen zu einer schwer verlaufenden Lungenentzündung, der Legionärskrankheit, führen.
Weitere Untersuchungen nötig
Ob es sich dabei aber tatsächlich um den Legionellenstamm handelt, der zu den Erkrankungen in Linz geführt hat, müssen weiterführende Untersuchungen zeigen, bei denen das Erbgut der Krankheitserreger verglichen wird. Der Nachweis einer engen genetischen Verwandtschaft zwischen den aus erkrankten Personen isolierten Stämmen und den Stämmen aus einer potenziellen Infektionsquelle wäre ein deutlicher Hinweis auf einen Zusammenhang zwischen dieser Quelle und den Erkrankungen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.