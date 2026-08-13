Mögliche Quelle für Legionellen identifiziert

Weitere Untersuchungen nötig

Ob es sich dabei aber tatsächlich um den Legionellenstamm handelt, der zu den Erkrankungen in Linz geführt hat, müssen weiterführende Untersuchungen zeigen, bei denen das Erbgut der Krankheitserreger verglichen wird. Der Nachweis einer engen genetischen Verwandtschaft zwischen den aus erkrankten Personen isolierten Stämmen und den Stämmen aus einer potenziellen Infektionsquelle wäre ein deutlicher Hinweis auf einen Zusammenhang zwischen dieser Quelle und den Erkrankungen.