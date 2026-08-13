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Schon 22 Erkrankte

Mögliche Quelle für Legionellen identifiziert

Oberösterreich
13.08.2026 16:53
Einige Patienten mussten auf der Intensivstation versorgt werden.
Einige Patienten mussten auf der Intensivstation versorgt werden.(Bild: P. Huber)
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Von Krone Oberösterreich

Seit Anfang August ist es in Linz zu einer ungewöhnlichen Häufung von Erkrankungen durch Legionellen gekommen, wovon einige intensivmedizinisch betreut werden mussten oder müssen. Seit Beginn der Infektionswelle wurde nach der Ursache gesucht, jetzt ist eine mögliche Quelle identifiziert. 

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Die Häufung an Fällen von schwerer Lungenentzündung durch Legionellen im Raum Linz umfasst aktuell 22 Fälle. Damit sind in der letzten Woche weitere fünf Fälle hinzugekommen, welche entweder in Linz wohnhaft sind oder sich hier während des Ansteckungszeitraums aufgehalten haben. Die zuständigen Behörden sind intensiv mit der Suche nach Infektionsquellen beschäftigt.

Viele Proben gezogen
Nach umfangreichen Erhebungen und Analysen zu den möglichen Ansteckungsorten der Erkrankten sowie der Gewinnung von über 100 Proben verschiedenster möglicher Infektionsquellen liegen den zuständigen Behörden nun die ersten auffälligen mikrobiologischen Gutachten vor. In Kühltürmen eines Unternehmens im Bereich der Wiener Straße konnte bei Analysen der AGES eine starke Verkeimung mit Legionellen nachgewiesen werden.

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Maßnahmen veranlasst
Die Stadt Linz als zuständige Behörde veranlasste in der betroffenen Anlage umgehend die Einleitung von Maßnahmen, welche eine Verbreitung der Erreger verhindern und einen sicheren Betrieb der Anlage gewährleisten sollen. Die in den Kühltürmen nachgewiesenen Legionellen können beim Menschen zu einer schwer verlaufenden Lungenentzündung, der Legionärskrankheit, führen.

Weitere Untersuchungen nötig
Ob es sich dabei aber tatsächlich um den Legionellenstamm handelt, der zu den Erkrankungen in Linz geführt hat, müssen weiterführende Untersuchungen zeigen, bei denen das Erbgut der Krankheitserreger verglichen wird. Der Nachweis einer engen genetischen Verwandtschaft zwischen den aus erkrankten Personen isolierten Stämmen und den Stämmen aus einer potenziellen Infektionsquelle wäre ein deutlicher Hinweis auf einen Zusammenhang zwischen dieser Quelle und den Erkrankungen.

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