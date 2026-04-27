Drama in Tirol: Pilot stirbt bei Segelflug-Absturz

Mann war alleine an Bord

Gegen 8.45 Uhr dann die traurige Gewissheit: Das Wrack des Segelflugzeuges wurde im Bereich Vinaders in der Gemeinde Gries am Brenner entdeckt. Für den Piloten, der sich alleine an Bord befand, kam jedoch jede Hilfe zu spät – er konnte nur noch tot geborgen werden.