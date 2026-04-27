Drama in Tirol: Pilot stirbt bei Segelflug-Absturz

Tragisches Ende einer großangelegten Suchaktion im Tiroler Wipptal: Ein vermisstes Segelflugzeug wurde am Montagvormittag im alpinen Gelände bei Gries am Brenner gefunden – für den Piloten kam jede Hilfe zu spät.
In der Nacht auf Montag schlugen italienische Behörden Alarm, nachdem ein Segelflugzeug als vermisst gemeldet worden war. Rasch wurde vermutet, dass sich die Maschine auf österreichischem Staatsgebiet im Bereich Obernberg am Brenner befinden könnte.
Schwierige Suche im alpinen Gelände
Sofort lief eine umfassende Suchaktion an. Einsatzkräfte der Polizei, der Bergrettung sowie ein Polizeihubschrauber und ein Rettungshubschrauber durchkämmten das schwer zugängliche alpine Gelände.
Mann war alleine an Bord
Gegen 8.45 Uhr dann die traurige Gewissheit: Das Wrack des Segelflugzeuges wurde im Bereich Vinaders in der Gemeinde Gries am Brenner entdeckt. Für den Piloten, der sich alleine an Bord befand, kam jedoch jede Hilfe zu spät – er konnte nur noch tot geborgen werden.
Ermittlungen laufen
Die genauen Umstände des Absturzes sind derzeit noch unklar. Eine Obduktion des Verstorbenen wurde angeordnet, um nähere Erkenntnisse zur Todesursache zu gewinnen. Die Ermittlungen der Polizei laufen.
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