Strache über Investor Danny K.: „Er war charmant“

Angeklagt ist der Niederländer wegen Betrugs in Millionenhöhe. Danny K. trat als wohlhabender Investor auf, umgab sich mit einflussreichen Größen – dahintersteckte laut Staatsanwaltschaft aber nichts. 40 Betrugsfakten tauchten im Laufe des Ermittlungsverfahrens auf – die Zeugen sitzen in diversen Ländern. Dazu kommen noch fast zwei Dutzend Dokumentenfälschungen zum Nachweis von den vermeintlichen Millionen auf seinen Konten. Dass diese Unterlagen nicht echt sind, gibt der 43-Jährige auch zu.