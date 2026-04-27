Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Als Zeuge vor Gericht

Strache über Investor Danny K.: „Er war charmant“

Gericht
27.04.2026 15:39
Danny K. und Heinz-Christian Strache – ehemalige Geschäftspartner – treffen sich im Wiener Landl ...
Danny K. und Heinz-Christian Strache – ehemalige Geschäftspartner – treffen sich im Wiener Landl wieder.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Porträt von Sophie Pratschner
Von Sophie Pratschner

Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache rechnet im Zeugenstand in Wien mit seinem ehemaligen Geschäftspartner Danny K. ab. Zwar war er nach einem Mittagessen von dem vermeintlich erfolgreichen Investor überzeugt, ausbleibende Zahlungsflüsse und schließlich ein gefälschter Kontoauszug kamen ihm aber spanisch vor. Strache spricht im Landl von 2,14 Mio. Euro Schaden.

0 Kommentare

Der schillernde Hochstapler Danny K. täuschte wohl Dutzende Leute – darunter Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Der rechnet als Zeuge im Prozess gegen den angeklagten Betrüger nun mit seinem ehemaligen Geschäftspartner ab.

Zwei Zahntechniker unter sich
Man lernte sich beim Mittagessen in einem Wiener Luxushotel kennen: „Er hat einen ziemlichen Charme gehabt. Er war freundlich, nett und hat auch ein ziemliches fachliches Wissen gehabt“, erinnert sich Strache im Landl. „Er hat auch gesagt, er hat Zahntechniker gelernt.“ Das sei eine Gemeinsamkeit gewesen.

Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache als Zeuge im Wiener Landl.
Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache als Zeuge im Wiener Landl.(Bild: Sophie Pratschner)

Deswegen ging er mit dem 43-Jährigen eine Vereinbarung ein. „Er wollte Bauträger kennenlernen. Es war das Thema, dass er interessante Projekte sucht.“ Zum Investieren – der Ex-Politiker sollte gegen ein Honorar vermitteln. Sogar eine große Veranstaltung mit Medienpräsenz und hochkarätiger Gästeliste organisierte Strache für Danny K.

Gefälschte Kontoauszüge ließen alles auffliegen
Doch die Blase platzte schnell. „Hat er tatsächlich Immobilienprojekte finanziert in Österreich?“, will Frau Rat wissen. „Mir ist kein einziges bekannt“, sagt Strache. „Wenn Zahlungen schlagend wurden oder die Zeit drängte, kamen dann ausreden. Dann ist er aggressiv geworden. Ich habe das persönlich erlebt.“

2,14 Mio. Euro Schaden
Als ihm schließlich ein offensichtlich gefälschter Kontoauszug vorgelegt wurde, erstattete er zusammen mit anderen Geschädigten Anzeige. Strafrechtlich ist er kein Opfer, zivilrechtlich belaufe sich sein Schaden aber auf 2,14 Millionen Euro. Das sei größtenteils Aufwandsentschädigung für die Arbeit, die Strache für Danny K. geleistet hatte. 

Lesen Sie auch:
Danny K. mit seiner Verteidigerin Astrid Wagner im Wiener Landl.
„Bin Business Angel“
Schillernder Hochstapler Danny K. vor Gericht
11.03.2026
Schillernder Investor
Ex-Geschäftspartner von Strache jetzt in U-Haft
24.04.2025

Angeklagt ist der Niederländer wegen Betrugs in Millionenhöhe. Danny K. trat als wohlhabender Investor auf, umgab sich mit einflussreichen Größen – dahintersteckte laut Staatsanwaltschaft aber nichts. 40 Betrugsfakten tauchten im Laufe des Ermittlungsverfahrens auf – die Zeugen sitzen in diversen Ländern. Dazu kommen noch fast zwei Dutzend Dokumentenfälschungen zum Nachweis von den vermeintlichen Millionen auf seinen Konten. Dass diese Unterlagen nicht echt sind, gibt der 43-Jährige auch zu. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gericht
27.04.2026 15:39
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die Megajacht Nord noch vor Beginn der Sanktionen gegen ihren Eigentümer in einer Werft in ...
500-Millionen-$-Schiff
Oligarchen-Jacht durchquert Straße von Hormuz
Egal, ob Organstrafverfügung oder Anzeige: Der Ärger ist meist groß.
FPÖ-Forderung
Anzeigen sollen künftig nicht anonym möglich sein
Die Streitkräfte sollen auf 460.000 Soldaten wachsen.
Krone Plus Logo
Zeitenwende in Berlin
Deutschland auf dem Weg zu Europas stärkster Armee
Zum 40. Mal jährte sich die Katastrophe von Tschernobyl am Sonntag. Die Präsidentin Moldaus, ...
Drohnen über Reaktor
Selenskyj wirft Kreml „nuklearen Terrorismus“ vor
Ein Helfer wirft nasse Tücher zum Schutz der Haut auf den Rücken des festliegenden Buckelwals.
Schlepper „Hans“ kommt
Hoffnung für „Timmy“: Ein Kasten soll ihn retten
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Hirscher nach Unfall: „Ich fahre nicht mehr Ski“
172.860 mal gelesen
Krone Plus Logo
Marcel Hirscher im Gespräch mit der „Krone“
Ski Alpin
Shiffrin: „Weiß, dass Aleks es sich auch wünscht“
123.991 mal gelesen
Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilden gelten als Traumpaar im Ski-Zirkus. 
Steiermark
Morddrama in der Steiermark: Zweifache Mutter tot
118.220 mal gelesen
Ein Streit in der Steiermark eskalierte in der Nacht völlig – ein Mann griff offenbar zur Waffe, ...
Innenpolitik
SPÖ verliert in Wien: Babler schweigt zu Umfrage
1761 mal kommentiert
Wien schafft Zukunft – aber wohl nicht mit Bablers Hilfe ...
Innenpolitik
ORF beauftragt Berater um 450.000 Euro
1116 mal kommentiert
Übergangsdirektorin Thurnher steht unter Druck.
Österreich
Mann will Polizist geladenes Sturmgewehr entreißen
991 mal kommentiert
Die Polizistin steht daneben, während ihr Kollege mit dem Täter um das Sturmgewehr mit 30 Schuss ...
Mehr Gericht
Als Zeuge vor Gericht
Strache über Investor Danny K.: „Er war charmant“
Mit Bürste misshandelt
Haftstrafen für drei Häftlinge nach Übergriffen
Legionellen-Fälle
Staatsanwaltschaft Feldkirch klagt drei Personen
Rabiate Pensionistin
„Wenn nicht bald was passiert, geht Bombe hoch“
Hohe Strafe
Putzteufel prellte Fiskus um 250.000 Euro
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf