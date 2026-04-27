Familiennachzug: Beschwerde in Brüssel eingelegt

Erosion des Unionsrechts befürchtet

Der Sprecher der Asylkoordination Österreich, Lukas Gahleitner-Gertz, fordert vom zuständigen EU-Kommissar und ehemaligen Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) „ein klares Wort“. Schweigen schaffe Unsicherheit, „gefragt ist ein unmissverständliches Bekenntnis, dass europäisches Recht für alle gilt und konsequent durchgesetzt wird“. Ansonsten drohe eine Erosion des Unionsrechts.

Argumentiert wird auch abseits rein rechtlicher Überlegungen. „Integration kann nur gelingen, wenn Familien in Sicherheit sind und gemeinsam ein neues Leben in Österreich aufbauen. Wer Integration will, darf Familien nicht auseinanderhalten“, sagt Diakonie-Integrationsexperte Christoph Riedl.