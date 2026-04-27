„Amerikaner sind ohne Strategie in Krieg gegangen“

„Gibt Grund für Sanktionen“

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich nun aber gegen ein Ende der Sanktionen ausgesprochen. „Denn es gibt einen Grund, warum Sanktionen gegen den Iran verhängt wurden. Und dieser Grund ist das Verhalten des Regimes gegenüber der eigenen Bevölkerung“, sagte die Politikerin. Menschen- und Frauenrechte würden im Iran unterdrückt. Erst wenn es grundlegende Veränderungen gebe, könnten die Sanktionen aufgehoben werden.