42 Tote bei Streit um Wasserstelle im Tschad

Der Tschad ist ein bitterarmes Land und hat ungefähr eine Million Flüchtlinge aus dem Nachbarland Sudan aufgenommen, wo seit drei Jahren Krieg herrscht. Tödliche Auseinandersetzungen um Ressourcen wie den Zugang zu Wasser und landwirtschaftlichen Flächen kommen in dem Land immer wieder vor. Der Vielvölkerstaat war bis 1960 französische Kolonie und hat heute ungefähr 21 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner.