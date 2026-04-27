Erster Personalentscheid im Stiftungsrat gefallen

Der zuletzt ins mediale Sperrfeuer geratene ORF-Stiftungsrat Thomas Prantner zieht sich entgegen anderslautenden Ankündigungen und Aufforderungen nicht zurück – und wird von Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) auch nicht abberufen.
Thomas Prantner, langjähriger ORF-Manager, war zuletzt heftig kritisiert worden. Vorgeworfen wird ihm unter anderem, er habe in seiner Zeit beim ORF Partei-Interventionen bearbeitet, sich um Personalwünsche von außen gekümmert und einen rüden Umgangston mit einer Mitarbeiterin gepflogen.
Im steirischen Landtag hatte SPÖ-Landeschef Max Lercher mit Vehemenz die Abberufung Prantners gefordert. Abberufen kann ihn allerdings, das wurde rechtlich geprüft, das Land oder der Landeshauptmann gar nicht.
In der Vorwoche hatte Kunasek von einer Delegationsreise in China verlautbart, Prantner müsse selbst entscheiden – und es werde ein Gespräch geben.
Dieses fand nun am Montag statt. Dabei sei es, so der Landeshauptmann, vorrangig um die Frage gegangen, ob Prantner trotz der medialen Berichterstattung vollumfänglich seine Aufgabe als Stiftungsrat wahrnehmen könne. Das hat Prantner versichert, er sehe sich absolut in der Lage, der Aufgabe aktiv nachzukommen. Kunasek hat dies zur Kenntnis genommen – Prantner bleibt.
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