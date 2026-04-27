Erster Personalentscheid im Stiftungsrat gefallen

Dieses fand nun am Montag statt. Dabei sei es, so der Landeshauptmann, vorrangig um die Frage gegangen, ob Prantner trotz der medialen Berichterstattung vollumfänglich seine Aufgabe als Stiftungsrat wahrnehmen könne. Das hat Prantner versichert, er sehe sich absolut in der Lage, der Aufgabe aktiv nachzukommen. Kunasek hat dies zur Kenntnis genommen – Prantner bleibt.