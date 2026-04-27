Marode Donaubrücke wird für Pkw und Lkw gesperrt

3,7 Kilometer langer Umweg

Der sogenannte motorisierte Individualverkehr – also Motorräder, Pkw und Lkw – muss einen rund 3,7 Kilometer langen Umweg über die erst kürzlich vollständig sanierte St. Pöltner Brücke im Zuge der B37 in Kauf nehmen. Denn die Mautener Brücke zeige deutliche Schäden an wesentlichen Bauteilen, wie Dipl.-Ing. Herbert Pommer, Zivilingenieur für Bauwesen, ausführt: „Eine deutliche Reduktion der Verkehrslasten, insbesondere durch die Einschränkung der Fahrbahnbreite und die Sperre der Gehwege, ist zwingend erforderlich.“