Marode Donaubrücke wird für Pkw und Lkw gesperrt

Dass die Donaubrücke zwischen Stein und Mautern (NÖ) dringend saniert werden muss, ist längst bekannt. Doch jüngste Überprüfungen ließen jetzt die Alarmglocken schrillen. Die Konstruktion ist bereits so beschädigt, dass sie für Pkw und Lkw gesperrt werden muss.
Das Gutachten eines Ziviltechnikers hat jetzt weitreichende Folgen. Denn der Fachmann kommt nach der routinemäßigen Überprüfung der Brücke zwischen Stein und Mautern zu dem Schluss, dass die Fahrbahnbreite auf dem rund 130 Jahre alten Bauwerk aus statischen Gründen reduziert werden muss.
Konkret bedeutet das, dass die Nutzung nur noch eingeschränkt möglich ist. Nur noch Fußgänger, Radfahrer und landwirtschaftliche Fahrzeuge bis 5 Tonnen können die Donaubrücke weiterhin in beiden Richtungen überqueren.
3,7 Kilometer langer Umweg
Der sogenannte motorisierte Individualverkehr – also Motorräder, Pkw und Lkw – muss einen rund 3,7 Kilometer langen Umweg über die erst kürzlich vollständig sanierte St. Pöltner Brücke im Zuge der B37 in Kauf nehmen. Denn die Mautener Brücke zeige deutliche Schäden an wesentlichen Bauteilen, wie Dipl.-Ing. Herbert Pommer, Zivilingenieur für Bauwesen, ausführt: „Eine deutliche Reduktion der Verkehrslasten, insbesondere durch die Einschränkung der Fahrbahnbreite und die Sperre der Gehwege, ist zwingend erforderlich.“
Bei der Sicherheit gibt es keine Kompromisse!
Verkehrslandesrat Udo Landbauer (FPÖ)
Bild: NLK Khittl
Warten auf Ersatzbrücke
Konkret wird die Fahrbahnbreite auf der Brücke auf 3,75 Meter reduziert, für Fußgänger wird ein gesicherter Bereich auf der Fahrbahn eingerichtet. Da die Brücke daher nur noch einspurig befahrbar ist, wird die Verkehrsführung durch eine Ampelanlage geregelt werden.
Die entsprechenden Maßnahmen müssen binnen vier Wochen umgesetzt werden, heißt es seitens des Landes. „Es handelt sich um eine notwendige Übergangslösung bis zur Fertigstellung der Ersatzbrücke, über die der Verkehr während der Sanierungsarbeiten an der Donaubrücke geführt wird“, betont Verkehrslandesrat Udo Landbauer.
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