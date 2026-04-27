Jugendliche brechen plötzlich bei Scientology ein

„Gründer“ des Trends distanziert sich

Der Erste, der durch das Scientology-Gebäude in Los Angeles rannte, war ein TikToker mit dem Namen „Swhileyy“. Der „Gründer“ des Trends distanzierte sich zuletzt selbst davon und rief dazu auf, die Gebäude nicht mehr zu stürmen: „Ich habe weder in einem Video noch in Kommentaren oder sonst wo jemals dafür geworben, dort durchzulaufen oder meinen Rekord zu brechen.“