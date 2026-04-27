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Trend außer Kontrolle

Jugendliche brechen plötzlich bei Scientology ein

Ausland
27.04.2026 16:43
Die Scientology-Kirche in Los Angeles.
Die Scientology-Kirche in Los Angeles.(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Berühmte Schauspieler wie Tom Cruise sind ihr Aushängeschild, doch Scientology ist aus mehreren Gründen sehr umstritten. Derzeit liegt die Organisation jedoch besonders bei Jugendlichen im Trend. Jedoch nicht etwa, weil sie ihr beitreten möchten – sie brechen in die Gebäude ein.

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Ein neuer Social-Media-Trend in den USA scheint außer Kontrolle zu geraten. „Die Polizei von Los Angeles rückt zur Scientology-Kirche aus, nachdem dort 12 bis 15 Jugendliche in das Gebäude eingebrochen sind.“ schrieb ein X-Account, der Einsätze der Rettungskräfte in LA verfolgt.

„Deep Runs“ in Scientology-Kirchen
Ende März startete ein Jugendlicher auf TikTok den Trend, bei dem Jugendliche versuchen, so weit wie möglich in die Gebäude von Scientology-Einrichtungen hineinzulaufen. Die sogenannten „Deep Runs“ werden meistens gefilmt und dann auf Social Media gepostet.

Trend artet aus
Was als „harmlose“ Challenge begann, hat inzwischen auch zu Sachbeschädigung und Körperverletzung geführt, wie „The Hollywood Reporter“ berichtet. Mittlerweile wurden mehrere Fälle bekannt, in denen Jugendliche gewaltsam in Gebäude eingebrochen sind und Mitarbeiter von Scientology zu Boden gestoßen haben.

Bei einem Vorfall in Florida soll ein 18-Jähriger sogar mit einem Luftgewehr die Fensterscheibe der örtlichen Scientology-Kirche zerschossen haben. Er wurde daraufhin festgenommen.

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„Gründer“ des Trends distanziert sich
Der Erste, der durch das Scientology-Gebäude in Los Angeles rannte, war ein TikToker mit dem Namen „Swhileyy“. Der „Gründer“ des Trends distanzierte sich zuletzt selbst davon und rief dazu auf, die Gebäude nicht mehr zu stürmen: „Ich habe weder in einem Video noch in Kommentaren oder sonst wo jemals dafür geworben, dort durchzulaufen oder meinen Rekord zu brechen.“

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