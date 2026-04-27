Hisbollah lehnt direkte Gespräche mit Israel ab

Man werde weiter „defensiven Widerstand“ gegen Angriffe Israels leisten, sagte Generalsekretär Naim Qassem am Montag. Die Miliz werde ihre Waffen auch nicht abgeben, da diese nötig seien, um sich gegen Israel zu verteidigen. Israel und dem Verbündeten USA sei es nicht gelungen, die Hisbollah zu zerstören. Die israelischen Streitkräfte, die seit eineinhalb Jahren auch mit Bodentruppen im Südlibanon im Einsatz sind, seien in einer „Sackgasse“, sagte Qassem weiter.