Hanni Haase lebt jetzt aus Angst im Moskitonetz!

„Ich habe seit sieben Tagen nicht geschlafen“

Ein Kammerjäger wurde bereits gerufen – doch die Hilfe enttäuschte Hanni! Denn am siebenten Tag entdeckte sie wieder mehr Spinnen und, besonders schockierend, dass Kokons an ihrer Lüftung hängen! Jetzt versucht sie, die Spinnenplage selbst in den Griff zu bekommen und das ursprüngliche Nest endlich zu finden.