Gehörlosen niedergeschossen: „War nicht notwendig“

Und trotzdem meint der Zeuge: „Es war nicht notwendig, zu schießen. Er hat das Messer nur gehalten.“ Die Kollegen von der WEGA sahen das scheinbar anders. Denn nachdem sie eine Blendgranate in die Wohnung geworfen, den Gehörlosen in der Küche gestellt und ihn mehrmals getasert hatten – wobei das keine Wirkung zeigte, die Projektile waren falsch angebracht – drückte einer der Elitepolizisten ab. Der 29-Jährige hätte sich mit dem Gemüsemesser bedrohlich auf das schwer bewaffnete und ballistisch geschützte Trio zubewegt.